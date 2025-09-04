صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلیک پیپر والی گاڑی روکنے پر سواروں کی اہلکار سے ہاتھا پائی

  • گوجرانوالہ
بلیک پیپر والی گاڑی روکنے پر سواروں کی اہلکار سے ہاتھا پائی

ڈسکہ(نامہ نگار )گاڑی کا چالان کرنے پر 2افراد کی کار سرکار میں مداخلت، یونیفارم سے قومی پر چم اتار پر زمین پر پھینکنے ،دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 تھانہ صدر کے علاقہ راجوکے میں طلعت کمال سب انسپکٹر موٹر وے پولیس نے گاڑی نمبر AP/290جس کو بلیک پیپر لگے ہو ئے تھے کو روک کر چالان کرنے کی نیت سے ڈرائیور سے شناختی کارڈ ،ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا تو قاسم علی اور طیب نے دینے سے انکار کردیا اور بلیک میل کرنے اور ڈیپارٹمنٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے موبائل سے ویڈیو بنانے لگے ملزموں نے ہاتھا پائی کے دوران اہلکار کی یونیفارم پر لگا قومی پرچم اتار کر زمین پر پھینک دیا اور دھمکیاں دینے لگے ۔ تھانہ صدر پولیس نے دو نوں ملزموں کو گرفتار کر کے سب انسپکٹر موٹر وے طلعت کمال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

