مشکل وقت سیاسی سکورنگ نہیں مدد کا ہے :سائرہ تارڑ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ایڈوائزر ٹو وزیراعلیٰ ایم این اے سائرہ افضل تارڑ کاکہنا ہے کہ شدید ترین بارشوں کے بعد سیلاب اورپھربارشیں اور پھر دوسرا بڑا سیلابی ریلہ آزمائش کی گھڑی ہے مگرمسلم لیگ ن حکومت نے مصیبت۔۔۔
ناگہانی آفات اورآزمائش کی گھڑی میں عوام کو کبھی اکیلانہیں چھوڑا ، بارشوں اورسیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لئے تمام وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں، سیلاب متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اورامدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کررہی ہوں ،اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گی جب تک سیلاب اورمسلسل بارشوں سے متاثرآخری فرد تک بحا ل نہ ہوجائے ،یہ وقت گھربیٹھنے یا سیاسی سکورنگ کا نہیں بلکہ متاثرین کی بھرپور مددکاہے ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر کیا ۔ سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی قیادت میں سرکاری مشینری پوری تندہی سے سیلاب متاثرین کو امدادفراہم کرنے کے لئے 24گھنٹے کام کررہی ہے ۔ ضلع کا کوئی ایسا مقام ،گاؤں،قصبہ ،کونہ نہیں جہاں پر امدادنہ پہنچی ہو۔ ریسکیو 1122، پیرا، پاک فوج اورپولیس کے جوان،محکمہ مال ،سول ڈیفنس ،محکمہ صحت اورلائیوسٹاک سمیت تمام محکمے مشاورت کے ساتھ سیلاب متاثرین کے انخلا،امداد اوربحالی کے لئے کوشاں ہیں۔