سیلابی پانی سے وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے :ڈاکٹر رحمت اﷲ
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )سابق چیف ایگزیکٹوآفیسر ہیلتھ ڈاکٹر رحمت اﷲ ثاقب کا کہنا ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے پانی کھڑا ہونے اور سیلاب کی وجہ سے مکھی، مچھرکی افزائش اور وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہوتاہے۔۔۔
ان حالات میں ان کے ساتھ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ، ضروری ٹیسٹوں کی مشینری اورادویات لیکر ان کی خدمات کیلئے حاضرہیں تاکہ صحت کی سہولیات ان کو ان کی دہلیز پر فراہم کی جاسکیں۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے بھٹی چک، ٹاہلی گورائیہ،پنڈی بھٹیاں، خرم چوریڑ ہا سمیت دیگرمقامات پر سیلاب سے متاثرہ افراد کے لئے لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ میں صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے کیا ۔