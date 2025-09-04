پسرور ظفروال ٹرانسمیشن لائن پر بجلی کی بحالی پر کام شروع
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو گیپکو انجینئر محمد ایوب نے ظفروال کا ہنگامی دورہ کیا ، انہوں نے نالہ ڈیک میں آنے والے شدید سیلاب اور کٹاؤ کے نتیجے میں 132 کے وی پسرور ظفروال ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور گرنے سے متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کے کاموں کا جا ئزہ لیا۔۔۔
جنرل منیجر آپریشن مظہر نوید، چیف انجینئرز محمد بوٹا گورائیہ، فیصل نفیس یوسف، چودھری اشرف علی، منیجرز چودھری اکبر ، راؤ حبیب اللہ، عتیق الرحمن و دیگر افسر بھی ہمراہ تھے ۔نالہ ڈیک میں شدید ریلے نے نہ صرف قریبی آبادیوں کو متاثر کیا بلکہ گیپکو کا ٹاور زمین بوس ہو گیا جس سے 132 کے وی ظفروال گرڈ سٹیشن کے تحت چلنے والے متعدد 11 کے وی فیڈرز سے بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد ایوب نے بحالی کے عمل کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ گیپکو مشکل ترین حالات میں بھی صارفین کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہماری ٹیمیں ہر حال میں بجلی بحالی کے لیے سرگرم ہیں اور بہت جلد تمام متاثرہ علاقوں میں بجلی معمول کے مطابق بحال کر دی جائے گی۔انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں اور گیپکو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہا جا سکے ۔