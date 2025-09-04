صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی پانی سے ضلع وزیر آ باد کے 66 دیہات زیر آب

  • گوجرانوالہ
سیلابی پانی سے ضلع وزیر آ باد کے 66 دیہات زیر آب

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ مریم نوازشریف کی زیرصدارت سیلاب کی تازہ صورتحال، ریلیف اور بحالی کے اقدامات کے حوالے سے خصوصی جائزہ اجلاس۔۔۔

چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اخترزمان، سنیئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، منسٹر ہیلتھ، لائیو سٹاک، زراعت، تمام ڈویژنوں کے کمشنر، اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، پی ڈی ایم اے ، ہیلتھ اور دیگر محکموں کے سیکرٹریز بھی شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ و وزیرآباد نوید احمد نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اور وزیرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حکومتی ہدایات پر عملدرآمد، ریلیف اور بحالی کے اقدامات، سیلاب سے ٹوٹنے والے راستوں کی مرمت و بحالی، ہیلتھ و لائیو سٹاک کیمپس سے علاج معالجہ کی سہولیات فراہمی بارے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع وزیرآباد میں 66 دیہات دریائے چناب،نالہ پلکھو اور نالہ ایک میں طغیانی کی وجہ سے زیر آب آئے جہاں ضلعی انتظامیہ اور اسکے ماتحت ادارے سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اقدمات کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کو تیار کھانے پینے کیلئے صاف پانی کی فراہمی سمیت دیہی علاقہ جات کے مویشی پال افراد کے مویشیوں کیلئے چارہ جات کی فراہمی اور بھوسہ کی تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے لیے چارہ جات کی فراہمی سے انہیں کسی بھی قسم کے نقصانات سے بچایا جا سکے اور میڈیکل کی کی سہولیات و ریسکیو ٹیموں کے آپریشنز بارے بریفنگ دی۔ 

 

