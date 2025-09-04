آفات کو روکنا ناممکن ،تدارک کیلئے کام ہونا چاہیے :مونس
گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما،سابق وفاقی وزیرچودھری مونس الٰہی نے کالا با غ ڈیم پروزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے۔۔۔
کہاکہ کالا باغ ڈیم کے حق میں خیبرپختونخوا کی رضا مند ی اوروزیراعلیٰ کے پی کے کی کالا باغ ڈیم کی حمایت پورے پاکستان کے لئے ان حالات میں بڑی خوشخبری ہے ، انہوں نے کہاکہ سندھ سے بھی ہم ایسی ہی اچھی خبرکاانتظارکررہے ہیں، مونس الٰہی نے کہاکہ قدرتی آفات کو روکنا ناممکن ہے لیکن ان کے تدارک کیلئے کام ہونا چاہیے ، ڈیمز بننا ضروری ہیں اوراس پراتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکاہے ، انہوں نے کہاکہ تحریک انصاف پنجاب کے سیلاب زدگان کے ساتھ ہے سیلاب پرسیاست نہیں ہونی چاہیے متاثرین کوہرصورت ریلیف ملناچاہیے ،انشا اﷲ کالا باغ ڈیم بننے سے ملکی مسائل حل ہونگے ۔