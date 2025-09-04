صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آفات کو روکنا ناممکن ،تدارک کیلئے کام ہونا چاہیے :مونس

  • گوجرانوالہ
آفات کو روکنا ناممکن ،تدارک کیلئے کام ہونا چاہیے :مونس

گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما،سابق وفاقی وزیرچودھری مونس الٰہی نے کالا با غ ڈیم پروزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے۔۔۔

 کہاکہ کالا باغ ڈیم کے حق میں خیبرپختونخوا کی رضا مند ی اوروزیراعلیٰ کے پی کے کی کالا باغ ڈیم کی حمایت پورے پاکستان کے لئے ان حالات میں بڑی خوشخبری ہے ، انہوں نے کہاکہ سندھ سے بھی ہم ایسی ہی اچھی خبرکاانتظارکررہے ہیں، مونس الٰہی نے کہاکہ قدرتی آفات کو روکنا ناممکن ہے لیکن ان کے تدارک کیلئے کام ہونا چاہیے ، ڈیمز بننا ضروری ہیں اوراس پراتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکاہے ، انہوں نے کہاکہ تحریک انصاف پنجاب کے سیلاب زدگان کے ساتھ ہے سیلاب پرسیاست نہیں ہونی چاہیے متاثرین کوہرصورت ریلیف ملناچاہیے ،انشا اﷲ کالا باغ ڈیم بننے سے ملکی مسائل حل ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن