صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ ڈیوائیڈر کاٹ کرمزید یوٹرن قائم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ ڈیوائیڈر کاٹ کرمزید یوٹرن قائم

تتلے عالی(نامہ نگار )گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ ڈیوائیڈر لائن کاٹ کرمزید یوٹرن بن گئے ،محکمہ ہائی وے خاموش تماشائی بن بیٹھا۔

تفصیلات کے مطابق اربوں روپے کی لاگت سے گوجرانوالہ سے شیخوپورہ 46کلو میٹر دورویہ سڑک کا افتتاح14اگست2023 کواس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے کیا تھا لیکن سڑک کے ٹھیکیدار اور ہائی وے حکام کی مبینہ غفلت اور لاپروا ئی کے باعث مرالی والہ،گھمن والا، بھاکرانوالی،کوٹ بلال،مجوچک،کوٹ نثار شاہ،بیگ پور،ارتالی ورکاں کے مختلف مقامات سے مقامی افراد نے ڈیوائیڈر لائن سے بلاک ہٹا کر مزید راستے بنا لئے ہیں،بعض مقامات پر ایک سے دوسری طرف جانے کیلئے مٹی ڈال کر راستے بنائے گئے ہیں۔مذکورہ مقامات سے اینٹوں، ریت، بجری،سیمنٹ سے بھری ٹریکٹر ٹرالیاں، بسیں ،پبلک ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکلوں کو گزارا جارہا ہے جو رات کے اوقات نہ صرف حادثات کا باعث بن سکتے ہیں بلکہ اربوں سے بننے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے ۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں کی مختلف سیاسی،سماجی شخصیات نے کنٹریکٹر اور ہائی وے حکام سے ڈیوائیڈر لائن کاٹنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن