گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ ڈیوائیڈر کاٹ کرمزید یوٹرن قائم
تتلے عالی(نامہ نگار )گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ ڈیوائیڈر لائن کاٹ کرمزید یوٹرن بن گئے ،محکمہ ہائی وے خاموش تماشائی بن بیٹھا۔
تفصیلات کے مطابق اربوں روپے کی لاگت سے گوجرانوالہ سے شیخوپورہ 46کلو میٹر دورویہ سڑک کا افتتاح14اگست2023 کواس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے کیا تھا لیکن سڑک کے ٹھیکیدار اور ہائی وے حکام کی مبینہ غفلت اور لاپروا ئی کے باعث مرالی والہ،گھمن والا، بھاکرانوالی،کوٹ بلال،مجوچک،کوٹ نثار شاہ،بیگ پور،ارتالی ورکاں کے مختلف مقامات سے مقامی افراد نے ڈیوائیڈر لائن سے بلاک ہٹا کر مزید راستے بنا لئے ہیں،بعض مقامات پر ایک سے دوسری طرف جانے کیلئے مٹی ڈال کر راستے بنائے گئے ہیں۔مذکورہ مقامات سے اینٹوں، ریت، بجری،سیمنٹ سے بھری ٹریکٹر ٹرالیاں، بسیں ،پبلک ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکلوں کو گزارا جارہا ہے جو رات کے اوقات نہ صرف حادثات کا باعث بن سکتے ہیں بلکہ اربوں سے بننے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے ۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں کی مختلف سیاسی،سماجی شخصیات نے کنٹریکٹر اور ہائی وے حکام سے ڈیوائیڈر لائن کاٹنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔