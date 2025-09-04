ڈسکہ میں 8 ریلیف کیمپ سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف
ڈسکہ (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سیالکوٹ کی زیر نگرانی ضلع بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے فکسڈ فلڈ ریلیف میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔
یہ کیمپ چاروں تحصیلوں سیالکوٹ، پسرور، ڈسکہ اور سمبڑیال میں لگائے گئے ہیں تاکہ متاثرہ عوام کو فوری طبی سہولیات، صاف پانی اور ادویات فراہم کی جا سکیں۔تحصیل ڈسکہ میں 8مقامات پر کیمپ قائم کئے گئے ہیں جن میں گھوئینکی، آلو مہار، سیوکی،بی آر بی نہر ڈیرہ گجراں نزد کوٹلی داسو سنگھ،اڈا کسووالہ ،میانوالی بنگلہ،مدرسہ میرک پور،نواز شریف سٹیڈیم میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔