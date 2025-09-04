حافظ آباد:پو لیس فوٹیج کے با وجود سعودی پلٹ خاتون کے گھر چوری کی وادات کا سراغ نہ لگا سکی
حافظ آباد(نمائندہ دنیا )شہر اور گردونواح میں خواتین چورگینگ پولیس کیلئے دردسر بن گیا ۔ پو لیس2 روز قبل محلہ فاروق آباد میں دن دہاڑے سعودی پلٹ خاتون کے گھر سے 2 ہزار سعودی ریال۔۔۔
2تولے طلائی زیورات، 47 ہزار روپے اور قیمتی موبائل فون چوری کرنیوالی خواتین کا سراغ نہ لگا سکی ۔ خاتون کے بھا ئی سابق کو نسلر حاجی عباس گوگا کا کہنا ہے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کرنے کے باوجود پو لیس چورگینگ کو گرفتار نہیں کر سکی۔