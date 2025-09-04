سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب ورکرز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صفائی امور کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کے اداروں، امدادی سرگرمیوں میں بھی پوری طرح فعال کردار ادا کریں۔۔۔
وزیراعلٰی کے ستھرا پنجاب عزم کو عملی پہنانے ، سیلاب سے متاثرہ تحصیلوں، شہروں میں زیرو ویسٹ مہم بھی پوری استعداد کے مطابق چلائی جائے ۔انہوں نے چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی وڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، فلڈ ریلیف کیمپس میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔