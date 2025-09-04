پنڈی بھٹیاں :سیلاب کا پھر خطرہ،شہریوں کو منتقلی کی ہدایت
جلالپور بھٹیاں( نمائندہ دنیا )دریائے چناب کے اردگرد بستیوں کو ایک مرتبہ پھر سیلابی صورتحال کا سامنا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔
اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک کا کہنا ہے کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بچنے کیلئے بروقت اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں اور ریسکیو اداروں کو بھی ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے ۔