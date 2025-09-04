صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں :سیلاب کا پھر خطرہ،شہریوں کو منتقلی کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں :سیلاب کا پھر خطرہ،شہریوں کو منتقلی کی ہدایت

جلالپور بھٹیاں( نمائندہ دنیا )دریائے چناب کے اردگرد بستیوں کو ایک مرتبہ پھر سیلابی صورتحال کا سامنا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔

اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک کا کہنا ہے کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بچنے کیلئے بروقت اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں اور ریسکیو اداروں کو بھی ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن