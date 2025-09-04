صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدگان کو پکا پکایا کھانا فراہم کیا جارہا :چیف وارڈن

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ڈیفنس گوجرانوالہ کے چیف وارڈن صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت اور اے سی وزیر آباد کی زیر نگرانی سیلاب زدگان کو پکا پکایا کھانا فراہم کیا جارہا ہے ۔

 وہ حیدر کالونی وزیرآباد میں رضا کاروں کے ہمراہ سیلاب زدگان میں کھانا تقسیم کر تے میڈیاسے گفتگو کر رہے تھے ۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف وارڈن میاں اکرام، سول ڈیفنس آفیسر طاہر جاوید،ڈویژنل وارڈن نوشہرہ ورکاں میاں منشا اورڈپٹی چیف وارڈن نوشہرہ ورکاں محمد رفیق جاوید بھی تھے ۔ 

 

