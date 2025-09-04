نوشہرہ ورکاں:نشے میں دھت شخص کا دکاندار پر تشدد،پستول بھی لے گیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نشے میں دھت شخص کا دکاندار پر تشدد اور ہوائی فائرنگ، لائسنسی پسٹل بھی ساتھ لے گیا ۔ نواحی گاؤں مدن چک کا رہائشی یامین گاؤں میں کریانہ کی دکان چلاتا ہے۔۔۔
چند روز قبل ملزم غلام دستگیر ہنجرا شراب کے نشے میں دھت ہو کر دکان پر پہنچا اور گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ملزم نے دکاندار کے بھائی خلیل احمد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ بعد ازاں ملزم دکان سے لائسنسی پسٹل 30 بور اٹھا کر لے گیا ،متاثرہ دکاندار نے سی پی او گوجرانوالہ اور ڈی ایس پی سرکل نوشہرہ ورکاں سے اپیل کی ہے کہ ملزم کو گرفتار کرکے کارروائی کی جائے ۔