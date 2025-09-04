سمبڑیال: اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )انتظامیہ سیلاب زدگان کو امدادی سرگرمیوں تک محدود، سیلاب کی آڑ میں تحصیل سمبڑیال بھر میں منافع خوروں نے روزہ مرہ اشیا کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرکے سیلاب متاثرین کی پریشانی کو بڑھا دیا۔
گھی، آٹا، چاول، دودھ،دہی، سبزیاں، پھل، چینی، چکن، لہسن، ٹماٹر، گوشت، چھوٹا بڑا گوشت، مصالحہ جات، لکڑیوں کا ایندھن، کوئلہ سمیت اشیاء خوردونوش کی سرعام ڈبل ریٹ پر فروخت ہونے لگیں ، آٹے کے توڑے کی قیمت میں 600 روپے تک اچانک اضافہ کردیا گیا،بڑے مگر مچھوں سمیت چھوٹے دکاندار سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرہ پہلے سے مرے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ تحصیل بھر میں انتظامیہ کی تمام تر توجہ سیلاب متاثرین کی طرف ہونے پر منافع خور ڈیلروں،د کانداروں نے ڈبل قیمتوں کی وصولی شروع کر رکھی ہے جبکہ آٹے کے توڑے کی قیمت میں 600 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف،چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی،اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال سے سیلاب کی آڑ میں مصنوعی مہنگائی کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔