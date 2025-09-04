صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام آج میلاد ریلی نکالی جا ئیگی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )تحریک لبیک پاکستان پی پی51ڈسکہ کے زیر اہتمام 1500ویں جشن ولادت تاجدار خاتم النبین ؐ کے سلسلہ میں لبیک میلاد ریلی آج 10ربیع الاول بروز جمعرات شام 6بجے لار ی اڈا ڈسکہ سے نکالی جائے گی۔۔۔

جو افشاں روڈ،وڈالہ روڈاور نسبت روڈ سے ہو تی ہو ئی میلاد چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گی ریلی میں تحریک لبیک ڈسکہ کے مرکزی قائدین،کارکن، مدارس کے طلبا ،سیاسی،سماجی کاروباری شخصیات،وکلا ،صحافی اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہونگے ۔

 

