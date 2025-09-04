ڈسکہ:دو روز سے مسلسل بارش ، کاروبار زندگی مفلوج
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں 2روز سے مسلسل بارش نے موسم تبدیل کردیا ،کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔۔۔
بارشوں کی وجہ سے درختوں کے پتے دھلنے اور گردو غبار کم ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی واقع ہو ئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی موسم بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو نے لگا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہو گیا ، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے گھروں اور دفاتر میں اے سی کے ساتھ ساتھ پنکھے بھی بند ہو گئے ہیں، رات کو سردی بڑھنے لگی ہے اور شہریوں کو گرمی سے نجات مل رہی ہے وہیں دو روز سے جاری موسلا دھار اور ہلکی بارش نے کاروبار زندگی معطل کر دیا ، بازاروں اور سڑکوں پر بارشی پانی کھڑا ہے شہر کی مین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سڑکوں پر گڑھے پڑے ہیں اور ان گڑھوں میں بارشی پانی کھڑا ہونے سے اکثر موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہو رہے ہیں سڑکوں پر کئی کئی فٹ بارشی پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکلیں اور گاڑی بند ہونے سے شہریوں کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا کرناپڑرہا ہے اور گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہیں پہلے ہی ڈسکہ کے کئی دیہات سیلاب میں ڈوبے ہو ئے ہیں او ر اوپر ے دو روز سے جاری بارش نے ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے ۔