صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:دو روز سے مسلسل بارش ، کاروبار زندگی مفلوج

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:دو روز سے مسلسل بارش ، کاروبار زندگی مفلوج

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں 2روز سے مسلسل بارش نے موسم تبدیل کردیا ،کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔۔۔

 بارشوں کی وجہ سے درختوں کے پتے دھلنے اور گردو غبار کم ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی واقع ہو ئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی موسم بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو نے لگا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہو گیا ، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے گھروں اور دفاتر میں اے سی کے ساتھ ساتھ پنکھے بھی بند ہو گئے ہیں، رات کو سردی بڑھنے لگی ہے اور شہریوں کو گرمی سے نجات مل رہی ہے وہیں دو روز سے جاری موسلا دھار اور ہلکی بارش نے کاروبار زندگی معطل کر دیا ، بازاروں اور سڑکوں پر بارشی پانی کھڑا ہے شہر کی مین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سڑکوں پر گڑھے پڑے ہیں اور ان گڑھوں میں بارشی پانی کھڑا ہونے سے اکثر موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہو رہے ہیں سڑکوں پر کئی کئی فٹ بارشی پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکلیں اور گاڑی بند ہونے سے شہریوں کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا کرناپڑرہا ہے اور گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہیں پہلے ہی ڈسکہ کے کئی دیہات سیلاب میں ڈوبے ہو ئے ہیں او ر اوپر ے دو روز سے جاری بارش نے ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن