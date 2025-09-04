سیالکوٹ: 21 ویٹر نری کیمپ ، ہزاروں جانوروں کا علاج
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک پنجاب ڈاکٹر اشرف نے سمبڑیال اورپسرور کی تحصیلوں اور بجوات کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا،متاثرہ مویشی مالکان سے ملاقات کی۔۔۔
اور ریلیف سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیااور بتایا کہ ضلع سیالکوٹ میں21 ویٹرنری کیمپس قائم کئے جا چکے ہیں جہاں پانچ ہزارجانوروں کی ویکسی نیشن اور 4 ہزار 175جانوروں کا علاج مکمل ہو چکا ہے ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر ظفر عباس نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں مویشیوں کی بحالی اور خوراک کی فراہمی کیلئے جامع اقدامات کئے جا رہے ہیں اور 60 ٹن خشک ونڈے کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ لائیو سٹاک سیالکوٹ کو مزید 6000بیگز ونڈے بہت جلد وصول ہو رہے ہیں ۔