ڈسکہ:نو سربازوں نے کار سوار سے رقم ،فون ہتھیا لیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:نو سربازوں نے کار سوار سے رقم ،فون ہتھیا لیا

ڈسکہ(نامہ نگار )دو نامعلوم نوسر باز وں نے کار سوار کو 1لاکھ12ہزار رو پے موبائل فون و ضروری کاغذات سے محروم کر دیا ۔

ڈسکہ کا محمد اقبال کار پر تھانہ صدر کے علاقہ معراج ہاؤسنگ کے قریب پہنچا تو پیچھے سے بغیر نمبر کار نے سائل کی گاڑی کے آگے لگا کر روک لیا اور کار سے دو افراد اترے اوربلیک میل کرنے لگے کہ اس نے ان کی گاڑی کو کٹ کرائی جس سے ان کا نقصان ہوا ،نامعلوم ملزموں نے نو سر بازی کر تے ہو ئے اس سے ایک لاکھ12ہزار رو پے ،موبائل فون ،شناختی کارڈ ،کار کی چابی اور کاغذات چھین لئے اور فرار ہو گئے ،تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

