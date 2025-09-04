صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نالوں میں پانی کی سطح بلند، امدادی سر گرمیوں کا آ غاز

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری،بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی کے اخراج اور حالیہ مون سون بارشوں کے باعث۔۔۔

 گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں دریا اورنالوں کی سطح آب بلند ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں ، ضلعی انتظامیہ نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر متاثرہ علاقوں میں 13 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرہ افراد کے لیے رہائش، کھانے پینے ، طبی امداد اور صفائی ستھرائی کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ روزانہ 4,500 خاندانوں کو تین وقت کا معیاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اوراب تک 300 خاندانوں میں راشن اور دیگر اشیائے ضروریہ تقسیم کی جا چکی ہیں۔ 

 

