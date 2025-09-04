اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وطن کے مفاد میں سوچنا ہوگا:ڈاکٹر مرقس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرقس شریف نے سیاسی رہنماؤں وڈیروں جاگیر داروں حکومت کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے۔۔۔
کہا کہ پاکستان میں ڈیم بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تمام اختلافات اور خود غرضی کی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر وطن کے مفاد میں سوچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غیرت اور ہوش دلانے کے لیے انڈین لیفٹیننٹ جنرل کے جے ایس ڈھلوں کا بیان کافی ہے جس نے میڈیا پرکہا کہ ہم پانی کو بطور ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے ۔