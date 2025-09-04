صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نا مہ نگار روزنامہ دنیا سرور انصاری کے بیٹے پروفیسر عثمان انتقال کرگئے

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )نامہ نگار روزنامہ دنیا محمد سرور انصاری کے بیٹے پروفیسر عثمان سرور انصاری مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔۔۔

راہوالی کے بڑے قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا جنکی نماز جنازہ پروفیسر شبیر حسین چشتی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایم این اے محمود بشیر ورک، رہنما پیپلزپارٹی میاں سعید حسن ڈار، ودود حسن ڈار،نائب صدر ڈی سی کالونی عامر یعقوب وڑائچ ، میجر (ر)الطاف چیمہ، ثناور ارشد جوندہ، خالد پرویز بلو بٹ، اصغر وڑائچ،سلطان نوازش جوندہ، وائس پریذیڈنٹ کینٹ بورڈ چودھری نواز حفیظ، حافظ ضیا الدین وڑائچ ، کریم حسن بھنڈر، ندیم انور چیمہ، لیگی رہنما عمران احمد خان شیروانی،انجم سہیل بٹ، علامہ عطا المصطفی جمیل، حافظ اشرف رضا، کشمیری رہنما خواجہ فاروق ، خواجہ شبیر حسین کویتی ،مقامی صحافیوں اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی جامعہ مسجد پٹھاناں والی میں جمعہ کو ہو گی ۔

 

