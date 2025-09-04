علی پور چٹھہ: بند توڑنے پر کروڑوں کی مچھلی دریا برد
علی پور چٹھہ (تحصیل رپورٹر )قادرآباد بیراج سے بند توڑنے پر کروڑوں کی مچھلی دریا برد ہو گئی ، قادرآباد بیراج کے قریب بند توڑنے کے واقعہ نے علی پور چٹھہ اور نواحی علاقوں میں ہلچل مچا دی۔۔۔
فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں روپے کی مچھلی صنعت تباہ ہو گئی جبکہ ہزاروں ایکڑ زمین پانی میں ڈوب گئی۔زمیندار افتخار نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں الزام لگایا کہ یہ بند مقامی ایم پی اے نے سیاسی عداوت کی بنیاد پر تڑوایا ، ان کے مطابق یہ زمینیں دریا کی نہیں بلکہ ہماری ذاتی ملکیت ہیں، بند کو توڑنا سراسر زیادتی اور سیاسی کھیل ہے ۔ دوسری جانب ایم پی اے عدنان افضل چٹھہ نے الزام کو سختی سے رد کیا اور کہایہ سب جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں ، اگر یہ بند نہ توڑا جاتا تو پانی علی پور چٹھہ اور حافظ آباد تک کی پوری آبادی کو لپیٹ میں لے لیتا ، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آگے لفٹ بند ڈیمج ہوتا ہے ، وہاں سے اگر پانی نکلتا تو لاکھوں افراد اور ہزاروں گھر متاثر ہوتے ، یہ فیصلے بہت مشکل اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، کسی ایک ایم پی اے کے کہنے پر ایسا نہیں ہوتا۔مقامی ایم پی اے نے یہ موقف اختیار کیا کہ مچھلی فارم انسان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ، بند توڑنا ضروری تھا تاکہ آبادی بچائی جا سکے ۔مگر متاثرہ زمیندار اور کسان ا ن سے سخت اختلاف کرتے ہیں۔ ایک کسان نے روتے ہوئے کہایہ سب سیاست ہے ، اگر یہ واقعی دریا کی زمین ہوتی تو محکمہ انہار نے مچھلی فارم بنانے کی اجازت کیوں دی ۔متاثرین کا مطالبہ ہے کہ فیصلے کی فوری اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں۔