حافظ آباد:ریجنل ایمرجنسی آفیسر کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ریجنل ایمرجنسی آفیسر گوجرانوالہ ڈویژن سید کمال عابد نے حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے ریسکیو فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا، جہاں متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے متاثرین میں کھانے پینے کی اشیا بھی تقسیم کیں اور ان کی مشکلات و مسائل کو سنا۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر کو جاری ریسکیو کارروائیوں، متاثرہ دیہات سے انخلا اور امدادی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل بریفنگ دی۔