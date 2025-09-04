نبی کریمؐ کی تعلیمات قیامت تک رہنمائی کا سر چشمہ :علما
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )تحریک اہلِ سنت پاکستان کے مرکزی نائب صدر صاحبزادہ پیر محمد ضیا اﷲ قادری نے سالانہ محفلِ میلادالنبی ؐسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاتم النبین حضرت محمد مصطفی ؐکی سیرت و تعلیمات اُمتِ مسلمہ کیلئے مشعلِ راہ ہیں۔۔۔
آپ ؐکی تعلیمات نہ صرف آفاقی بلکہ لازوال ہیں اور قیامت تک انسانیت کیلئے رہنمائی کا سرچشمہ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اﷲ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق دینِ اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ بالخصوص یہود و ہنود کے مظالم کے خلاف متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔تقریب سے صاحبزادہ پیر سید عبدالغفار شاہ حسنی حسینی، پیر محمد عطا اﷲ رضوی، پیر سید عمر شاہ گیلانی، پیر انصر نوشاہی، محمد زاہد حبیب قادری (صفائی صدر شمالی پنجاب سنی تحریک)، قاری محمد علی نقشبندی، محمد عرفان شفیق، چودھری محمد عمران مہر، حافظ محمد انور اور دیگر علما و مشائخ نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اُمتِ مسلمہ کی دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے ۔ مقررین نے کہا کہ جشنِ عید میلادالنبی ؐ جیسے بابرکت اور روحانی موقع پر ہمیں اپنی قومی و سماجی ذمہ داریوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے ، حالیہ سیلاب نے ملک کے کئی علاقوں کو تباہ کر دیا ،مخیر حضرات، فلاحی اداروں اور دینی تنظیموں کو بلا تاخیر میدانِ عمل میں آنا چاہیے ۔