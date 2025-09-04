چودھری حسین الٰہی نے سگھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا
گجرات(سٹی رپورٹر )سگھر میں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایم این اے حسین الٰہی نے سابق ناظم و چیئرمین مرزا شوکت بیگ مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔۔۔
اس موقع پر صدر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن امتیاز کوثر ، ایم پی اے خالد اصغر گھرال بھی موجود تھے ۔تقریب میں وزیر آزاد جموں کشمیر اکبر ابراہیم، سیٹھ قمر خورشید ، توصیف عبداﷲ، مرزا وحید گوشی بیگ، شاہد نعیم، مرزا نواز بیگ، نذیر احمد، حاجی بشیر حسین،چودھری عبد الرحمن ودیگر شخصیات موجود تھیں ۔