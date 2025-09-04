ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کاقاد رآباد بیراج،چھنی گھلہ، کوٹ سلیم کا دورہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے قاد رآباد بیراج،چھنی گھلہ، کوٹ سلیم اور دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کاد ورہ کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے قاد رآباد بیراج کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد و دیگر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کوٹ سلیم اور چھنی گھلہ میں قائم ریلیف کیمپوں کا دورہ بھی کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین،اسسٹنٹ کمشنر میڈم نرجس خاتون جعفری،ڈسٹرکٹ ایمر جنسی آفیسرریسکیو 1122اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے ۔