اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ نے رندھیر، کٹھیالہ اور ماجرہ کلاں فلڈ ریلیف کیمپوں کا تفصیلی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔

دورے کے دوران انہوں نے متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کیا اور خواتین و بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ۔ انہوں نے متاثرین میں پہننے کیلئے نئے کپڑے بھی تقسیم کئے ۔ انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں میں راشن تقسیم کیا۔اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال نے محکمہ صحت کے کلینک آن وہیلز کو رندھیر اور کٹھیالہ گاؤں میں تعینات کر دیا ۔

