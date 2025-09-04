صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )میونسپل کارپوریشن کے عملہ نے لاہوری گیٹ،ریل بازار ،چوک چشمہ،دال بازار،خراداں بازار میں تجاوزات کیخلاف آپریشن کے دوران ایک دکان سیل کر دی ،300کے قریب عارضی تجاوزات کا صفایا کر دیا ، 100 سے زائدافراد کو فوری طور پر تجاوزات خود ہٹانے کی وارننگ دی ۔

