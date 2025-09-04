صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا ) جشنِ عید میلاد النبی ؐکو شایانِ شان طریقے سے منانے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں میلاد کمیٹی اور امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ۔

اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی ایس پی ڈسکہ خالداسلم، میلاد کمیٹی اور امن کمیٹی کے معزز اراکین ،صدر پی پی 51 محمد عظیم بٹ ،سٹی صدر مسلم لیگ ن محمد افضل منشا ، صدر مرکزی انجمن تاجران میاں محمداشرف سمیت ٹریفک پولیس، واپڈا ، صحافیوں اور دیگر سینئر رہنمائوں نے بھرپور شرکت کی اجلاس میں عید میلاد النبی ؐکی تقاریب کو مؤثر اور بہترین انداز میں منعقد کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈی ایس پی ڈسکہ خالد اسلم نے کہا کہ میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کے انعقاد پر فول پروف سکیورٹی مہیا کی جائے گی اور جلوسوں کے روٹس کی جدید ٹیکنالوجی سے نگرانی کی جائے گی۔ شرکا نے مختلف تجاویز بھی پیش کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر نے کہا کہ میلاد النبی ؐکے پروگرامز میں عوام کی بھرپور شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا اور تمام تقاریب کو مثالی اور احسن انداز میں منعقد کرنے کیلئے انتظامات جاری ہیں ۔

 

