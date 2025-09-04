سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
وہ سوہدرہ، وزیرآباد،بیلہ کے دیہی علاقوں میں سیلاب کے انتظامات کے سلسلہ میں دورہ کے وقت گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اندرون جی ٹی روڈ چناب قینچی اور نالہ پلکھو کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دریائے چناب بیلہ کے علاقے سوہدرہ وزیرآباد سے لوگوں اور مویشیوں کا محفوظ مقامات پر انخلا جاری ہے ، سیلابی علاقوں میں ریسکیو آپریشنز اور بحالی کے اقدامات بھرپور انداز میں کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دریائے چناب میں سیلابی ریلے کے بعد صورتحال کا خود مشاہدہ کیا ہے متاثرین کو سہولیات کی فراہمی میں ضلعی انتظامیہ کو کسر اٹھا نہ رکھیں گے آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک ضلعی انتظامیہ کام جاری رکھے گی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مسلسل نگرانی کیلئے ڈرون کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا بروقت اندازہ لگا کر فوری کارروائی کی جا سکے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر زرکون بھی موجود تھے انہوں نے مویشی پال افراد کو مویشیوں کے لیے ونڈا،بھوسہ اور سائیلیج(سبز چارہ ) کی فراہمی بارے لائیو سٹاک افسر وں کی جانب سے بنائے گئے سیکٹرز اور امداد فراہمی پر بریفنگ لی۔