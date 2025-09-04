سیلاب اور بارشوں سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ، روک تھام کیلئے ہائی الرٹ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن میں مون سون کی بارشوں سے سیلاب کے ساتھ ساتھ وبائی امراض بھی پھیلنے کے خطرات بڑھ گئے ۔
گوجرانوالہ ،وزیر آباد،سیالکوٹ اور حافظ آباد میں موسم برسات کی وبائی امراض کی روک تھام کیلئے ہائی الرٹ جاری کردیا، پانی سے شہری ،دیہی علاقوں میں ڈائریا ،ہیضہ،معدہ ،ہیپاٹائٹس اے اور ای،بی ،ٹائیفائیڈ سمیت دیگر وبائی امراض بڑھ سکتے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے چاروں اضلاع کی ہیلتھ اتھارٹیز سربراہوں کو مراسلہ بھیج دیا اور حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کردی ،زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی ویکسین اورادویات کی 100فیصد فراہمی یقینی بنانے کاحکم دے دیا ۔ہیلتھ اتھارٹیز کے سی ای اوز اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ موسم برسات میں امراض کے کیسز سامنے آنے پر ہنگامی بنیادوں پر رپورٹ ارسال کی جائے ان ڈور اور آؤٹ ڈور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے سیلاب اور بارش کے باعث امراض پھیلنے سے متاثرہ علاقوں کا سروے کیا جائے اور تحقیقات کرکے حفاظتی انتظامات کئے جائیں۔