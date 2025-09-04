صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب اور بارشوں سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ، روک تھام کیلئے ہائی الرٹ

  • گوجرانوالہ
سیلاب اور بارشوں سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ، روک تھام کیلئے ہائی الرٹ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن میں مون سون کی بارشوں سے سیلاب کے ساتھ ساتھ وبائی امراض بھی پھیلنے کے خطرات بڑھ گئے ۔

 گوجرانوالہ ،وزیر آباد،سیالکوٹ اور حافظ آباد میں موسم برسات کی وبائی امراض کی روک تھام کیلئے ہائی الرٹ جاری کردیا، پانی سے شہری ،دیہی علاقوں میں ڈائریا ،ہیضہ،معدہ ،ہیپاٹائٹس اے اور ای،بی ،ٹائیفائیڈ سمیت دیگر وبائی امراض بڑھ سکتے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے چاروں اضلاع کی ہیلتھ اتھارٹیز سربراہوں کو مراسلہ بھیج دیا اور حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کردی ،زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی ویکسین اورادویات کی 100فیصد فراہمی یقینی بنانے کاحکم دے دیا ۔ہیلتھ اتھارٹیز کے سی ای اوز اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ موسم برسات میں امراض کے کیسز سامنے آنے پر ہنگامی بنیادوں پر رپورٹ ارسال کی جائے ان ڈور اور آؤٹ ڈور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے سیلاب اور بارش کے باعث امراض پھیلنے سے متاثرہ علاقوں کا سروے کیا جائے اور تحقیقات کرکے حفاظتی انتظامات کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب:درجنوں گرڈ سٹیشنز،سینکڑوں فیڈرز متاثر،لاکھوں صارفین بجلی بندش سے پریشان

نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع،فیس دوگنا

ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

کسی سیلاب متاثرہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

ملت روڈ پرسیوریج آپریشنز،مشینری تیاررکھنے کی ہدایت

ڈی سیز،ڈی پی او کانکاسو بند سے متاثرہ دیہات کادورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن