صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

  • گوجرانوالہ
بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ریجن میں مون سون بارشوں کا نواں سپیل جاری ہے ، بدھ کے روز وقفے وقفے سے برسنے والی موسلادھار بارش سے شہر کی سڑکیں، نشیبی اور پوش علاقوں کی گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔۔۔

 بارش تھمنے کے کئی گھنٹے بعد بھی پانی کا نکاس نہ ہوسکا، سڑکوں پر کھڑے پانی میں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہوتی رہیں،بارش کے دوران فنی گیپکو کے ریجن بھر میں متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کرگئے ، فیڈرز ٹرپ ہونے سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی جس سے صارفین کو دشواری کا سامنا رہا۔ بارش کے بعد گرمی اور حبس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ گوجرانوالہ شہر اور گردنواح میں گزشتہ روز برسنے والی طوفانی بارش نے شہر میں جل تھل ایک کردیا، نشیبی علاقے اور گلی محلے زیر آب آگئے ، جی ٹی روڈ ، سیالکوٹ روڈ، پسرور روڈ، کمشنر روڈ، سول ہسپتال روڈ، گل روڈ حافظ آباد روڈ سمیت شہر کے پوش علاقے ماڈل ٹائون، پیپلز کالونی، سٹیلائٹ ٹائون، کنگنی والا، وحدت کالونی سمیت مختلف علاقوں میں بارش جم کر برسی،بارش تھمنے کے بعد آسمان پر گہرے بادلوں کا راج برقرار ہے ۔محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک گوجرانوالہ ریجن میں بارشوں کا پیشگوئی کررکھی ہے ۔شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب:درجنوں گرڈ سٹیشنز،سینکڑوں فیڈرز متاثر،لاکھوں صارفین بجلی بندش سے پریشان

نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع،فیس دوگنا

ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

کسی سیلاب متاثرہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

ملت روڈ پرسیوریج آپریشنز،مشینری تیاررکھنے کی ہدایت

ڈی سیز،ڈی پی او کانکاسو بند سے متاثرہ دیہات کادورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن