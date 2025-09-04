بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ریجن میں مون سون بارشوں کا نواں سپیل جاری ہے ، بدھ کے روز وقفے وقفے سے برسنے والی موسلادھار بارش سے شہر کی سڑکیں، نشیبی اور پوش علاقوں کی گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔۔۔
بارش تھمنے کے کئی گھنٹے بعد بھی پانی کا نکاس نہ ہوسکا، سڑکوں پر کھڑے پانی میں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہوتی رہیں،بارش کے دوران فنی گیپکو کے ریجن بھر میں متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کرگئے ، فیڈرز ٹرپ ہونے سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی جس سے صارفین کو دشواری کا سامنا رہا۔ بارش کے بعد گرمی اور حبس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ گوجرانوالہ شہر اور گردنواح میں گزشتہ روز برسنے والی طوفانی بارش نے شہر میں جل تھل ایک کردیا، نشیبی علاقے اور گلی محلے زیر آب آگئے ، جی ٹی روڈ ، سیالکوٹ روڈ، پسرور روڈ، کمشنر روڈ، سول ہسپتال روڈ، گل روڈ حافظ آباد روڈ سمیت شہر کے پوش علاقے ماڈل ٹائون، پیپلز کالونی، سٹیلائٹ ٹائون، کنگنی والا، وحدت کالونی سمیت مختلف علاقوں میں بارش جم کر برسی،بارش تھمنے کے بعد آسمان پر گہرے بادلوں کا راج برقرار ہے ۔محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک گوجرانوالہ ریجن میں بارشوں کا پیشگوئی کررکھی ہے ۔شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔