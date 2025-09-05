صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر فعال پرانا ریلوے سٹیشن کی بحالی ‘تزئین و آرائش کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے جی ٹی روڈ اندرون شہر شیرانوالہ باغ(بارہ دری)، پرانا ریلوے سٹیشن، سیالکوٹی دروازہ، کا دورہ کیا۔۔۔

جہاں انہوں نے اے سی (سٹی) اقرا مبین اور میونسپل کارپوریشن کے فیلڈ افسر وں کو عارضی تجاوزات کے خاتمے ، غیر قانونی پارکنگ کی روک تھام اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کی ہدایت کی ۔انہوں نے پرانے (سٹی)ریلوے سٹیشن کا بھی معائنہ کیا اور غیر فعال ریلوے سٹیشن کی بحالی اور تزئین و آرائش کا فیصلہ کر لیا ۔ ڈی سی نے ریلوے سٹیشن کے اطراف موجود جھاڑیوں، گھاس اور ملبے کی صفائی کے فوری احکامات بھی جاری کئے ۔تاریخی ورثے کی بحالی کے اقدامات کے تحت ڈی سی نے سیالکوٹی گیٹ کا دورہ کیا اور شہر کے قدیم دروازوں کی بحالی و آرائش کیلئے اے سی سٹی کو خصوصی ہدایات دیں۔ ڈی سی نے چھوٹے کاروباری افراد کو باعزت روزگار کی فراہمی کیلئے شیرانوالہ باغ فلائی اوور کے ساتھ قائم کیے گئے سہولت سٹالز کا بھی معائنہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے ،تمام ادارے ملکر مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔

 

