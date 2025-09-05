صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرڈ پو لیس افسروں و ملازمین کے اعزاز میں تقریب

  • گوجرانوالہ
ریٹائرڈ پو لیس افسروں و ملازمین کے اعزاز میں تقریب

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)رواں سال کے دوران گوجرانوالہ پولیس کے 12افسر و اہلکار ریٹائرڈ ہوگئے ۔بتایا گیا ہے کہ سٹی پولیس آفیسر ایازسلیم کی جانب سے ریٹائر ڈ ملازمین کے اعزاز میں سی پی او آفس میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

ریٹائرڈ ہونے والوں میں ایک ا نسپکٹر‘3سب انسپکٹر ،ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر‘ایک ہیڈکانسٹیبل‘ایک لیڈی ہیڈ کانسٹیبل اور 5کانسٹیبل شامل ہیں ۔ تقریب کے آخر میں سٹی پولیس آفیسر نے افسر وں و ملازمین کو گلدستے اور یادگاری شیلڈز بھی دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،عارضی بستوں میں میڈیکل کاؤنٹرز قائم

ملتان میں صحافیوں کا میڈیا سیفٹی قانون کے نفاذ کا مطالبہ

زکریا یونیورسٹی میں بیچلرہاسٹل کے کرایے میں اضافہ

متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح،خالد رضا

سپیشل سیکرٹری صحت کا راجن پور میں فلڈ انتظامات کا جائزہ

الخدمت فاؤنڈیشن کی مظفرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ