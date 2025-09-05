ریٹائرڈ پو لیس افسروں و ملازمین کے اعزاز میں تقریب
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)رواں سال کے دوران گوجرانوالہ پولیس کے 12افسر و اہلکار ریٹائرڈ ہوگئے ۔بتایا گیا ہے کہ سٹی پولیس آفیسر ایازسلیم کی جانب سے ریٹائر ڈ ملازمین کے اعزاز میں سی پی او آفس میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
ریٹائرڈ ہونے والوں میں ایک ا نسپکٹر‘3سب انسپکٹر ،ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر‘ایک ہیڈکانسٹیبل‘ایک لیڈی ہیڈ کانسٹیبل اور 5کانسٹیبل شامل ہیں ۔ تقریب کے آخر میں سٹی پولیس آفیسر نے افسر وں و ملازمین کو گلدستے اور یادگاری شیلڈز بھی دیں۔