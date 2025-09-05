ویمن ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم کا دورہ گوجرانوالہ چیمبر آ ف کامرس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ویمن ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ٹیم نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور خواتین کیلئے بزنس انکیوبیشن سینٹر (WBIC) کے قیام پر چیمبر کے تعاون پر اظہارِ اطمینان کیا۔
ایڈیشنل سیکرٹری فائزہ احسن، ڈائریکٹر/سپیشلسٹ آر اینڈ ڈی صفدر عباس اور ڈائریکٹر/سپیشلسٹ ایس پی زنیرہ زبیر نے کہا کہ یہ منصوبہ خواتین کو بزنس کی دنیا میں آگے بڑھانے کیلئے سنگ میل ثابت ہوگا۔صدر گوجرانوالہ چیمبر رانا محمد صدیق خاں نے کہا کہ خواتین کو کاروبار میں سہولتیں، رہنمائی اور مارکیٹ تک براہِ راست رسائی فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے ، سینٹر کے قیام سے خواتین کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا اور ملکی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔