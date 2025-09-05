صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کا دورہ علی پور چٹھہ ، صفائی ستھرائی کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے علی پور چٹھہ کا تفصیلی دورہ کیا۔

تفصیلات کے مطابق اس موقع پر انہوں نے اللہ ہوچوک، کمیٹی بازار، رسول نگر گرلز کالج روڈ، رسول نگر روڈ، محلہ سچیاراں، برج، مین بازار، ریل بازار،بیکر گلہ، موتی بازار، برتن بازار، گلہ اولڈ سبزی منڈی اور قریبی محلوں، گلیوں و بازاروں کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسر ، فیلڈ ورکرز اور صفائی عملہ بھی موجود تھا۔ سی ای او نے متعلقہ افسر وں و عملے کو ہدایات جاری کیں کہ صفائی کے عمل کو مزید موثر بنایا جائے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

