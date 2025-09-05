صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت دودھ اور250کلو ملاوٹی مصالحہ جات تلف

  • گوجرانوالہ
مضر صحت دودھ اور250کلو ملاوٹی مصالحہ جات تلف

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گوجرانوالہ کے نواحی علاقوں فیروز والا اور صنعت روڈ پر کارروائیاں کرتے ہوئے مضر صحت دودھ اور مصالحہ جات کی تیاری کرنیوالے بیوپاریوں کو پکڑ لیا‘250کلو ملاوٹی مصالحہ جات تلف کرکے 2 مقدما ت درج کرواد ئیے ۔

ٹیسٹنگ کیلئے بھجوائے گئے سیمپلز میں ملاوٹ ثابت ہونے پر ملک کولیکشن سنٹر اور گرائنڈنگ یونٹ پر مقدمات کا اندراج کرایا گیا‘ فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات تھے ، صنعت روڈ پر واقع گرائنڈنگ یونٹ میں ملاوٹی سرخ مرچوں کی تیاری کی جارہی تھی، فیروز والا جھنگی میں واقع ملک کولیکشن سنٹر کے سیمپل مسترد ہونے پر مقدمہ درج کرادیا گیا، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ موجود نہ تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی

عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ