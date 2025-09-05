مضر صحت دودھ اور250کلو ملاوٹی مصالحہ جات تلف
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گوجرانوالہ کے نواحی علاقوں فیروز والا اور صنعت روڈ پر کارروائیاں کرتے ہوئے مضر صحت دودھ اور مصالحہ جات کی تیاری کرنیوالے بیوپاریوں کو پکڑ لیا‘250کلو ملاوٹی مصالحہ جات تلف کرکے 2 مقدما ت درج کرواد ئیے ۔
ٹیسٹنگ کیلئے بھجوائے گئے سیمپلز میں ملاوٹ ثابت ہونے پر ملک کولیکشن سنٹر اور گرائنڈنگ یونٹ پر مقدمات کا اندراج کرایا گیا‘ فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات تھے ، صنعت روڈ پر واقع گرائنڈنگ یونٹ میں ملاوٹی سرخ مرچوں کی تیاری کی جارہی تھی، فیروز والا جھنگی میں واقع ملک کولیکشن سنٹر کے سیمپل مسترد ہونے پر مقدمہ درج کرادیا گیا، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ موجود نہ تھا ۔