لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک میں ڈکیتی اور چوری کی وار داتیں
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ اور گردونواح میں دکیتی و چوری کی وارداتوں میں شہری طلائی زیورات، موٹر سائیکل،موبائل فون اور رقم سے محروم ہو گئے ۔
تھانہ لدھیوالہ کے علاقہ حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے احمد رضا کو گن پوائنٹ پر روک کر 40 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ لدھیوالہ ہی میں 2 ڈاکوؤں نے محمد فاروق سے گن پوائنٹ پر 25ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ،کوٹ شیرا کے قریب 3 ڈاکوؤں نے مووی میکر لقمان حسن کو گن پوائنٹ پر روک کر مو وی کیمرہ ،موبائل فون اور رقم لوٹ لی ۔لدھیوالہ کے محلہ اسلام آباد کے رہائشی ذیشان علی کے گھر کے تالے توڑ کر چو ر لاکھوں روپے کے زیورات، کمپیوٹر اور 65ہزار روپے لے گئے ۔ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کھبیکے سے چور جامع مسجد اہلحدیث سے 10ہزار روپے کی ٹونٹیاں چوری کر کے لے گئے ،محلہ اسلام آباد کے ریاست علی اور مدوخلیل کے صدیق کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں ۔