صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک میں ڈکیتی اور چوری کی وار داتیں

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک میں ڈکیتی اور چوری کی وار داتیں

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ اور گردونواح میں دکیتی و چوری کی وارداتوں میں شہری طلائی زیورات، موٹر سائیکل،موبائل فون اور رقم سے محروم ہو گئے ۔

تھانہ لدھیوالہ کے علاقہ حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے احمد رضا کو گن پوائنٹ پر روک کر 40 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ لدھیوالہ ہی میں 2 ڈاکوؤں نے محمد فاروق سے گن پوائنٹ پر 25ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ،کوٹ شیرا کے قریب 3 ڈاکوؤں نے مووی میکر لقمان حسن کو گن پوائنٹ پر روک کر مو وی کیمرہ ،موبائل فون اور رقم لوٹ لی ۔لدھیوالہ کے محلہ اسلام آباد کے رہائشی ذیشان علی کے گھر کے تالے توڑ کر چو ر لاکھوں روپے کے زیورات، کمپیوٹر اور 65ہزار روپے لے گئے ۔ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کھبیکے سے چور جامع مسجد اہلحدیث سے 10ہزار روپے کی ٹونٹیاں چوری کر کے لے گئے ،محلہ اسلام آباد کے ریاست علی اور مدوخلیل کے صدیق کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،عارضی بستوں میں میڈیکل کاؤنٹرز قائم

ملتان میں صحافیوں کا میڈیا سیفٹی قانون کے نفاذ کا مطالبہ

زکریا یونیورسٹی میں بیچلرہاسٹل کے کرایے میں اضافہ

متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح،خالد رضا

سپیشل سیکرٹری صحت کا راجن پور میں فلڈ انتظامات کا جائزہ

الخدمت فاؤنڈیشن کی مظفرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ