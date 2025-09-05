صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصیبت زدہ پاکستانیوں کی دل کھول کر امداد کرنی چاہیے :پیر رفیق مجددی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ادارہ ابوالبیان کے چیئرمین پیر رفیق احمد مجددی نے کہا ہے کہ رزق حلال کمانے والا اﷲ کا دوست ہوتا ہے اور لوگوں سے پیار کرنیوالے بھی اﷲ کے نزدیک ہوتے ہیں ہمارے تاجروں پر فرض ہے۔۔۔

کہ مال کی فروخت کے دوران نہ صرف منافع کم رکھیں بلکہ عیب شدہ اشیا کی فروخت سے بھی اجتناب کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک دکان کا افتتاح کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر وسیم مجددی نے خطاب میں کہا کہ عوام کی خدمت کو ہی ترجیح دیں گے ۔ پیر رفیق احمد مجددی نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے باعث کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں ہمیں مصیبت زدہ پاکستانیوں کی دل کھول کر امداد کرنی چاہیے ۔

 

