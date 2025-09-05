جماعت اہلسنت وجماعت رضائے مصطفی پاکستان کی آج میلاد ریلی
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)جماعت اہلسنت وجماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیر اہتمام آج مرکز انوار المساجد پاپولر نرسری سے سالانہ میلاد ریلی امیر علامہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد دائود رضوی اور علامہ پیر خالد حسن مجددی کی قیادت میں نکالی جائے گی۔
ریلی کے انتظام وانتصرام ناظم جماعت مولانا حافظ محمد رفیق قادری اور صاحبزادہ حافظ محمد ابوبکر رفیق سنی فورس اور انجمن خدام الاسلام کے کارکن سرانجام دینگے ریلی میں علامہ پروفیسر حافظ اعظم نوری، مفتی شعبان القادری ، مولانا اکبر نقشبندی، صاحبزادہ حافظ مہر محمد عدیل عارف، چودھری محمد اقبال ہنجرا، ملک نصیر احمد نقشبندی، زاہد حبیب قادری، صاحبزادہ مولانا ضیا المرتضیٰ چشتی بھی شریک ہو نگے ۔