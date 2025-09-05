ہیڈ چھناواں ہیچری سیلاب کی نذر ،کروڑوں مچھلیاں بہہ گئیں
علی پورچٹھہ (سلیمان ارشد مغل سے )پنجاب کی سب سے بڑی ہیچری سیلابی ریلے کی نذر، کروڑوں مچھلیاں اور سرکاری ریکارڈ بہہ گئے۔۔۔
کرپشن اور بدعنوانی کی انکوائری فائلیں بھی دریا برد ہو گئیں۔ علی پورچٹھہ سے ملحقہ ہیڈ چھناواں پر قائم پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری ہیچری جو تقریباً 500 ایکڑ رقبے پر محیط ہے ، حالیہ سیلاب میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ہیچری میں تقریباً 2 کروڑ مچھلی کا بچہ اور 2 کروڑ تیار مچھلی موجود تھی جو اکتوبر تا جنوری دریاؤں، نہروں اور جھیلوں میں چھوڑے جانے تھے ۔ سیلابی پانی نے نہ صرف یہ تمام سٹاک بہا دیا بلکہ محکمہ فشریز کا ریکارڈ، کرپشن اور بدعنوانی کی انکوائریوں کی فائلیں بھی غرق ہو گئیں۔ماہرین کے مطابق ہیڈ قادرآباد کے قریب بند کو شگاف ڈالنے کے بعد تقریباً 10 ہزار فش فارمز جو ہزاروں ایکڑ پر محیط تھے ، سیلابی پانی میں ڈوب گئے ، ان فارمز میں کروڑوں مچھلیاں پرورش پا رہی تھیں۔ فش فارمرز کا کہنا ہے کہ سارا سال کی محنت اور سرمایہ سیلاب نے چند گھنٹوں میں تباہ کر دیا اور مجموعی نقصان اربوں روپے تک پہنچ چکا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز چھناواں میڈم اسما کے مطابق ہیچری سے لاکھوں مچھلیاں پہلے ہی دریاؤں میں چھوڑی جا چکی تھیں جو رواں سیزن میں فروخت ہونی تھیں لیکن موجودہ صورتحال نے اس صنعت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ۔ فش فارمرز اور مقامی افراد نے حکومت سے فوری مالی امداد، انشورنس اور صنعت کو بچانے کیلئے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ، بصورت دیگر پاکستان کی مچھلی کی سب سے بڑی سپلائی لائن مفلوج ہو سکتی ہے ۔