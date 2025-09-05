6ستمبر کو سیالکوٹ میں ہلال استقلال لہرانے کی تقریب ہو گی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ملک کے دیگر شہروں کی طرح سیالکوٹ میں بھی یوم دفاع پاکستان 6ستمبر کو ملی جوش و جذبہ کیساتھ منایا جائیگا اس دن کی مناسبت سے جہاں ملک بھر میں تقریبا بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔۔۔
وہاں پر سیالکوٹ میں ہلال استقلال لہرانے کی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جائیگا 1965کی جنگ میں سیالکوٹ کے عوام نے جس طرح دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمن کو ناکو چنے چبوائے ،ان کی صلاحیتوں کے اعتراف پر حکومت وقت نے تینوں شہروں سیالکوٹ ،سرگودھا، لاہور کو ہلال استقلال سے نوازا تھا اور ہر سال یوم دفاع پاکستان کے موقع پر تینوں شہروں میں ہلال استقلال لہرانے کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔