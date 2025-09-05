سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کی سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات ،راشن تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے سیلاب سے متاثرہ علاقہ کمانوالہ کا دورہ کیا اور واسا اور ضلع کونسل کو ہدایت کی کہ سیلابی پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ متاثرین کو مزید مشکلات کا سامنا نہ ہو۔
یہ علاقہ نالہ پلکھوں میں طغیانی اور شدید بارشوں کے باعث زیرِ آب آ گیا تھا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کھڑے پانی سے گزر کر سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ڈور ٹو ڈور ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے اس موقع پر کہا کہ یہ ایک قدرتی آفت تھی، مشکل وقت گزر چکا ہے اور اب بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ۔