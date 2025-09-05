صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:میلادالنبی ؐ کا مرکزی جلوس کل ونیکے چوک سے شروع ہوگا

حافظ آباد:میلادالنبی ؐ کا مرکزی جلوس کل ونیکے چوک سے شروع ہوگا

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار ) میلادالنبی ؐ کا مرکزی جلوس کل صبح ساڑھے آٹھ بجے ونیکے چوک سے شروع ہوگا۔۔۔

جسکی قیادت جماعت الصفہ پاکستان کے سربراہ بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی، علامہ قاری فیصل ندیم کیلانی، علامہ پروفیسر سعید احمد سیال، علامہ حبیب اﷲجلالی، پروفیسر محمد اکرم چشتی، قاری اجمل نقشبندی، قاری محمد یوسف ایم اے ، علامہ ظہیر احمد بھیروی اور دیگر علما کرینگے ۔ دوسراجلوس بعد نماز ظہر علامہ قاری غلام مصطفی سلطانی کی قیادت میں فوارہ چوک سے نکالا جائیگا جبکہ تیسرا بڑا جلوس دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بعدنمازعصر ماڈل بازار سے شروع ہوکر شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا فوارہ چوک پر اختتام پزیر ہوگا۔

 

