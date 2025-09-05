صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت پاٹری انڈسٹری کو پھلنے پھولنے دے :مہر آصف

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )وائس چیئرمین پاٹری مینو فیکچررزایسوسی ایشن مہر آصف نے کہا ہے کہ حکومت پاٹری انڈسٹری کی سرپرستی کرتے ہوئے اسے پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرے۔۔۔

موجودہ ملکی صورتحال اورانٹرنیشنل مارکیٹ میں را میٹریل کے بار بار مہنگا ہونے سے کافی مقدار میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو پراڈکٹ ہم مہنگے را میٹریل سے تیار کرتے ہیں دیگر ممالک میں سستے را میٹریل سے تیار ہوتی ہیں جس کی بدولت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری پراڈکٹ ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ مہنگے میٹریل سے تیار کی گئی اور دیگر ممالک کی بدولت مہنگی ہوتی ہے اس صورتحال میں حکومت پاٹری انڈسٹری کی سرپرستی کے بجائے سابقہ وصولیوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے جو قابل مذمت ہے ان کاکہناتھا کہ پوری دنیا پر کوئی ایسا قانون نہیں کوئی چیز خرید کر اسے استعمال کرکے تمام اکاؤنٹس کلو زکر کے اسے اوپن کیا جائے ہم جو پراڈکٹ آج سے دس سال پہلے بنا کر سیل کر چکے کس طرح کسٹمرز کو کہا جا سکتاہے کہ10روپے کی چیز ہم نے آپ کو 9روپے میں بیچ دی ہے لہٰذا جو ایک روپیہ کم ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے ۔

 

