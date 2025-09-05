علی پورچٹھہ:بارش اور سیلاب‘ مویشی منڈی نہ لگ سکی
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث رواں ہفتے مویشی منڈی نہ لگ سکی۔ انتظامیہ کے مطابق سیلابی پانی اور بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کے باعث گوجرانوالہ روڈ پر قائم منڈی کو عارضی طور پر منسوخ کیا گیا ہے۔۔۔
تاہم حالات معمول پر آتے ہی منڈی ہر ہفتے روٹین کے مطابق لگائی جائے گی۔ دریائے چناب اور قریبی علاقوں میں آنے والے شدید سیلاب نے مویشی پال کسانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ۔ کئی قیمتی بھینسیں، گائے ، بکریاں اور دیگر جانور پانی کے ریلے میں بہہ گئے جبکہ منڈی کیلئے مختص جگہوں اور پلاٹوں میں بارش اور سیلابی پانی کھڑا ہونے سے خریدو فروخت ممکن نہ رہی۔ تاجروں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ مویشیوں کی کمی اور راستے بند ہونے کے باعث منڈی لگانا ناممکن ہو گیا ہے ۔ مقامی زمینداروں اور خریداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ کسانوں کو فوری مالی امداد اور سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور مویشی منڈی کا سلسلہ معمول کے مطابق بحال ہو سکے ۔