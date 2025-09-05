نبی کریم ؐ کی زندگی مشعل راہ ،نفرتیں چھوڑنا ہو نگی :چٹھہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق سپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھہ نے کہا ہے کہ ربیع الاول تمام مسلمانوں کے لیے مقدس و مبارک مہینہ ہے۔۔۔
اس مہینے میں اللہ پاک نے آخری نبی اکرم کا ظہور فرمایا نبی اکرم اس دنیا میں رحمت العالمین بن کر تشریف لائے حضور اکرمؐ کے آنے سے ہر طرف اجالا ہو گیا بت پرستی ظلم و ناانصافی اور جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے آپ کی ولادت با سعادت ایسے دور میں ہوئی جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی عرب میں بت پرستی ظلم و ستم عام تھا یتیموں اور بیواؤں کو کچلا جاتا تھا معصوم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ایسے تاریک ماحول میں اللہ تعا لیٰ نے اپنے محبوبؐ کو بھیجا تاکہ انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ایمان علم اخلاق محبت خلوص کی روشنی دی جا سکے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حامد ناصر چٹھہ نے کہا کہ نبی کریمؐ کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے حضور اکرم ؐکی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سچائی امانت اور دیانت کو اپنانا ہوگا فرقہ واریت کے بجائے اتحاد اتفاق کو فروغ دینا ہوگا جھوٹ ظلم و ناانصافی کو مٹانا اور آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا اس موقع پر رانا سلطان احمد، قیصر اقبال وڑائچ، کلیم اللہ باری، جواد احمد بٹ، عارف ناز اور ملک حضور الحسن بھی موجود تھے ۔