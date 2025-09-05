صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:سیم نالہ پل کی تعمیر کا منصوبہ فائلوں میں دفن

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:سیم نالہ پل کی تعمیر کا منصوبہ فائلوں میں دفن

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی خستہ حالی کا شکارسیم نالہ پل کی تعمیر کا منصوبہ فائلوں میں دفن ہو گیا ،حادثات معمول بن گئے ۔

تتلے عالی کامونکی روڈ پر ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے 50سال قبل سیم نالہ پر پل کی تعمیر کی گئی تھی جو مدت پوری کر چکا ہے بلکہ نشہ بازوں نے اس کے اطراف لگا جنگلہ توڑ کر بیچ دیا ہے ، اینٹیں بھی غائب ہو گئی ہیں۔سیم نالہ کا پل انتہائی خطرناک ہوچکا ہے متعدد بار اس میں دھان،گندم سے بھری ٹرالیاں اور گاڑیاں گر کر مالی نقصان ہوچکا ہے لیکن اس کی تعمیر شروع نہیں ہو سکی ۔مقامی این جی اوز ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے حکام بالا کو درج کرائی گئی تحریری درخواستوں پر از سر نو تعمیر کی منظوری ہوئی تھی متعلقہ اداروں اور سیاستدانوں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے فائلوں میں دفن ہوکر رہ گئی ۔اہل علاقہ نے پل کی جلد از جلد تعمیر کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

