حافظ آ باد :عید میلادالنبیؐ پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات
حافظ آ باد ،جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر کی ہدایات پر عید میلادالنبی ؐکے موقع پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لئے گئے۔۔۔
ضلع بھر میں 19 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوں گے جن کی سکیورٹی کیلئے 460سے زائد پولیس افسر و جوان اور 200 سے زائد رضا کار ڈیوٹی سرانجام دیں گے ۔ جلوسوں کے روٹس پر قریبی عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے جائیں گے داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ اور واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ پولیس موبائلز، ایلیٹ فورس اور محافظ سکواڈ مسلسل گشت کریں گے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے ۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار جلوس کے روٹس پر تعینات ہوں گے متبادل راستوں کی نشاندہی اور پارکنگ ایریاز کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ ڈی پی او حافظ آباد نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کی فضا قائم رکھنے کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔