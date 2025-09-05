صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارومدد گار

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارومدد گار

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے چناب میں ایک ہفتہ میں دو بڑے سیلابی ریلوں نے وزیرآباد کے مختلف علاقوں میں تباہی پھیر دی 60 سے زائد دیہات متاثر لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی سیلابی پانی میں بہہ گئی۔۔۔

 سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق دریائے چناب میں آنے والے سیلابی ریلوں نے وزیرآباد کی یونین کونسل ونجو والی اور سوہدرہ کے درجنوں دیہات میں تباہی مچا دی ان دیہات میں یونین کونسل سوہدر ہ اور ونجووالی کے متاثرہ دیہات ،کوٹ نتھو ،لویری والا،مانے والا،ہری پور ، دولت آباد،رانا ،بہرام،چوہ کے کلاں ،ہری پور، اسلام گڑھ ،پاتو کے ،نہر کے ، سمیت متعدد موضع جات شامل ہیں جہاں لوگوں نے بمشکل جانیں بچائیں جبکہ ہزاروں ایکڑ اراضی پر کاشت کی گئی فصلیں تباہ اور سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی سیلابی پانی میں بہہ گئے متاثرین نے بتایا کہ ان کا سب کچھ سیلابی پانی بہا کر کے گیا اب وہ اللہ کے آسرے پر ہی ہیں کئی روز گزر گئے کسی نے پوچھا تک نہیں ہمارے جو جانور بچ گئے وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں جن کے لیے چارہ اور ونڈا تک میسر نہیں۔دوسری جانب خانکی ہیڈ سے متاثر ہونے والے موضع جات جن میں کوٹ کالواں،رتووالی،چک علی شیر، گورالی ،برج،ٹھٹھی بلوچ،فقیرانوالی سمیت بیسیوں دیہات شامل ہیں جہاں پر لوگوں کا شدید نقصان ہوا متاثرہ۔ کے مطابق اس علاقہ میں بھی زمینداروں کی دھان کی فصل ،امرود اور لیمن کے باغات سمیت کروڑوں روپے کی فش فارم پانی میں بہہ گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جرائم کی روک تھام کیلئے خصوصی ناکے ، پٹرولنگ

ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا ، تعاون کی یقین دہانی

کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل احمد پور سیال کا دورہ

سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ،جامعہ قاسمیہ میں سیمینار

محتسب ادارہ کیلئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ

چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ