وزیرآباد :سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارومدد گار
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے چناب میں ایک ہفتہ میں دو بڑے سیلابی ریلوں نے وزیرآباد کے مختلف علاقوں میں تباہی پھیر دی 60 سے زائد دیہات متاثر لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی سیلابی پانی میں بہہ گئی۔۔۔
سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق دریائے چناب میں آنے والے سیلابی ریلوں نے وزیرآباد کی یونین کونسل ونجو والی اور سوہدرہ کے درجنوں دیہات میں تباہی مچا دی ان دیہات میں یونین کونسل سوہدر ہ اور ونجووالی کے متاثرہ دیہات ،کوٹ نتھو ،لویری والا،مانے والا،ہری پور ، دولت آباد،رانا ،بہرام،چوہ کے کلاں ،ہری پور، اسلام گڑھ ،پاتو کے ،نہر کے ، سمیت متعدد موضع جات شامل ہیں جہاں لوگوں نے بمشکل جانیں بچائیں جبکہ ہزاروں ایکڑ اراضی پر کاشت کی گئی فصلیں تباہ اور سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی سیلابی پانی میں بہہ گئے متاثرین نے بتایا کہ ان کا سب کچھ سیلابی پانی بہا کر کے گیا اب وہ اللہ کے آسرے پر ہی ہیں کئی روز گزر گئے کسی نے پوچھا تک نہیں ہمارے جو جانور بچ گئے وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں جن کے لیے چارہ اور ونڈا تک میسر نہیں۔دوسری جانب خانکی ہیڈ سے متاثر ہونے والے موضع جات جن میں کوٹ کالواں،رتووالی،چک علی شیر، گورالی ،برج،ٹھٹھی بلوچ،فقیرانوالی سمیت بیسیوں دیہات شامل ہیں جہاں پر لوگوں کا شدید نقصان ہوا متاثرہ۔ کے مطابق اس علاقہ میں بھی زمینداروں کی دھان کی فصل ،امرود اور لیمن کے باغات سمیت کروڑوں روپے کی فش فارم پانی میں بہہ گئے ۔